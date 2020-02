W sobotę w kancelarii premiera odbywa się podsumowanie stu dni rządu, w tym realizacji "piątki na 100 dni". Chodzi o pakiet pięciu zapowiedzi, które rząd w kampanii parlamentarnej zobowiązał się zrealizować lub rozpocząć ich realizację w ciągu pierwszych stu dni rządów.

Minister rodziny podkreślała, że od czterech lat rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie inwestuje w rodzinę. Wskazała m.in. na sztandarowy program PiS "Rodzina 500 plus", który został uruchomiony w kwietniu 2016 roku, a w lipcu ubiegłego roku rozszerzono go na wszystkie dzieci. "Już ponad 94 miliardy złotych z tego programu trafiły do rodzin z małymi dziećmi" - mówiła szefowa MRPiPS.

Maląg podkreśliła, że rząd nie zapomina także o seniorach. "Emerytura plus - ten wielki pakiet dla seniorów - stał się faktem. Kilka dni temu na międzypokoleniowym wydarzeniu z seniorami w Żyrardowie została podpisana ustawa o trzynastej emeryturze" - przypomniała.

Od tego roku - jak mówiła - "trzynastka" będzie już stałym dodatkiem dla blisko 10 milionów osób. "Będzie to dodatkowe 12 miliardów złotych. Jesteśmy gotowi, zadanie zostało wykonane i będzie realizowane" - zapewniła minister.

Przypomniała, że rząd przyjął też projekt czternastej emerytury, która zostanie wypłacona w 2021 roku. "Do tego dochodzi jeszcze waloryzacja świadczeń emerytalnych i regularny, znaczny wzrost rent i emerytur. W tym roku to kolejne 9 mld zł, które trafią do emerytów i rencistów" - podkreśliła Maląg.

"Pakiet +Emerytura plus+, który zaproponował premier Mateusz Morawiecki to ponad 20 mld w roku 2020 r" - dodała.

Wskazywała także na powstawanie nowych klubów i domów seniora. "Tworzymy szeroką koalicję i zapraszamy do współpracy w skutecznej realizacji dobrej Polski, która będzie służyła Polkom i Polakom" - podkreśliła Maląg.

Podczas konferencji wystąpiła także emerytowana nauczycielka matematyki Jolanta Liszkiewicz, która przekonywała, że emerytura to czas, który można poświęcić rodzinie, a także realizować swoje pasje. Jak mówiła, emerytura to także świadczenia, "które spływają co miesiąc na konta emerytów i rencistów". Podziękowała za to, że trzynasta emerytura będzie świadczeniem stałym, wypłacanym corocznie.

"Cieszę się, że rząd pamięta o nas - o ludziach w jesieni życia. Zdradzę państwu, jak zainwestuję moja trzynastą emeryturę w tym roku. Od dawna planowałam remont kuchni i myślałam o zakupie zmywarki. Na ten cel przeznaczę swoją trzynastą emeryturę" - powiedziała.

W trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, w październiku ubiegłego roku, premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedzieli "piątkę na 100 dni", czyli pięć propozycji reform: tzw. mały ZUS, trzynastą oraz czternastą emeryturę, pakiet badań kontrolnych, budowę 100 obwodnic oraz dojście do równych dopłat dla rolników. Prezes PiS i szef rządu zapowiedzieli, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu będą uchwalone ustawy lub przygotowane programy dotyczące wspomnianych zmian.