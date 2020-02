PKN Orlen i związkowcy porozumieli się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 r.



Warszawa, 29.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku. Spotkanie obu stron zakończyło się osiągnięciem porozumienia. Wynegocjowane warunki płacowe zostaną wdrożone po podjęciu przez zarząd PKN Orlen uchwały o zatwierdzeniu porozumienia, podał koncern.

"Wspólnie ze związkami zawodowymi wypracowaliśmy satysfakcjonujące dla obu stron warunki. Inwestujemy w naszych pracowników, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na realizację celów biznesowych spółki. Jest to szczególnie ważne w kontekście realizowanych obecnie kluczowych dla przyszłości PKN Orlen inwestycji w strategicznych obszarach, czyli: petrochemii, rafinerii czy energetyce. Powodzenie projektów inwestycyjnych zależy od zaangażowania i kompetencji pracowników, dlatego przykładamy dużą wagę do warunków pracy, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń, które motywują do podnoszenia kompetencji i realizacji stawianych celów" skomentował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Porozumienie przewiduje podwyżki obligatoryjne dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w łącznej wysokości 300 zł brutto, w podziale 150 zł brutto od 1 marca br. i 150 zł brutto od 1 października br. Ustalono również wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 500 zł brutto. Dodatkowo uzgodniono podwyżki uznaniowe średnio 100,00 zł brutto na pracownika, które będą przyznawane od 1 lipca br. Przeznaczenie środków na uznaniowy wzrost wynagrodzeń na takim poziomie ma na celu docenienie pracowników o wysokich kompetencjach oraz osiągających najlepsze wyniki w pracy, podano w materiale.

"PKN Orlen zadeklarował też wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego do kwoty 210 zł miesięcznie. Jednocześnie każdy pracownik otrzyma w 2020 r. doładowanie Karty Zakupowej na kwotę 515 zł umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach Orlen, z możliwością zamiany doładowania Karty na doładowanie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej. Uzgodniono również waloryzację dodatków określonych w ZUZP dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 4,4% od stycznia br." - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)