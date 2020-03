Statek Akademik Czerskij wyruszył z portu Nachodka na Dalekim Wschodzie 10 lutego 2020 roku. Jego pierwotnym portem docelowym był Singapur, do którego według systemu AIS miał dotrzeć 22 lutego. Ostatecznie w cieśninie singapurskiej znalazł się 24 lutego, jednak pomimo zapowiedzi nie wszedł do portu.

Rosyjski statek płynie na Bałtyk, aby budować Nord Stream 2. Co na to USA?

Obecnie kieruje się on do portu w stolicy Sri Lanki – Kolombo, do którego powinien dotrzeć do 27 lutego. Prawdopodobnie, jeżeli nie wejdzie do portu aby uzupełnić zapasy, będzie dalej kontynuował swoją podróż w kierunku zachodnim. – Coraz więcej wskazuje na to, że punktem docelowym jego jest Morze Bałtyckie, gdzie potencjalnie mógłby on dokończyć budowę gazociągu Nord Stream 2 – mówi w rozmowie z MarketNews24 Mariusz Marszałkowski z BiznesAlert.pl. – Pomysł Rosjan mogą jednak pokrzyżować sankcje amerykańskie.