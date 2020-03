W. Brytania: Dwanaście nowych przypadków koronawirusa

Źródło: PAP

Dwanaście nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w niedzielę w Wielkiej Brytanii, przez co ich liczba zwiększyła się do 35. To największy wzrost liczby zachorowań w ciągu jednego dnia od 31 stycznia, gdy wykryto dwa pierwsze przypadki w tym kraju.