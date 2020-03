– To element dużych, korzystnych zmian w opodatkowaniu. Tak zwany estoński CIT ma pomagać w rozwoju mikro- i małym firmom. Propozycja będzie skierowana właśnie do takich przedsiębiorstw – mówi DGP Jan Sarnowski, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki.

Zdaniem ekonomistów to błąd. Największego wsparcia w inwestowaniu potrzebują przedsiębiorcy zatrudniający od 50 do 250 osób, czyli właśnie firmy średnie. Dziś wydają one na rozwój relatywnie najmniej. Nowy sposób opodatkowania, gdzie nie pobiera się daniny od niewypłaconego zysku, mógłby być takim wsparciem.

