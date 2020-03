"W marcu upływa 20. miesiąc, od kiedy zaczęłam pełnić funkcję ambasador USA w Polsce i jestem ogromnie dumna z tego, co udało nam się osiągnąć w ramach tych bodaj najważniejszych relacji transatlantyckich" - przypomina amerykańska ambasador. Jak wylicza, "dzięki wspólnej pracy Amerykanie i Polacy wzmocnili bezpieczeństwo narodowe naszych krajów, zdywersyfikowali źródła energii w Polsce i oczywiście doprowadzili do zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do USA".

Mosbacher zaznacza, że "ostatnio kilka krajów europejskich jednostronnie wprowadziło lub rozważa wprowadzenie podatku nakładanego na międzynarodowe firmy z sektora cyfrowego, tzw. podatku od usług cyfrowych". "Inicjatywy tego typu są wymierzone lub mają nieproporcjonalnie duży wpływ na wiodące amerykańskie firmy technologiczne. Jak mogliśmy się przekonać po reakcji na ostatnią zmianę podatkową we Francji, Stany Zjednoczone nie pozostaną bierne w obliczu dyskryminacji naszych firm" - pisze amerykańska polityk.

Jak dodaje, podatki te mają autodestrukcyjny charakter. "W rezultacie zniechęcają one jedynie do prowadzenia inwestycji w technologie i innowacje, o których przedstawiciele tych krajów mówią, że zależy im na ich przyciąganiu. Koniec końców – szkodzi to ich własnym gospodarkom" - ocenia.

W jej opinii, jednostronne wprowadzenie podatków od usług cyfrowych może skomplikować toczące się negocjacje wielostronne. "Stany Zjednoczone się zgadzają, że wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od narodowości czy sektora gospodarczego, powinny płacić sprawiedliwe stawki podatkowe. Stany Zjednoczone przyznają, że aktualizacja globalnego systemu podatkowego jest już od dawna spóźniona" - zaznacza Mosbacher.

Wskazuje, że firmy amerykańskie były jednymi z pierwszych, które zaangażowały się w negocjacje z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego.

"Stany Zjednoczone aktywnie uczestniczą w procesie OECD, starając się wypracować takie podejścia do opodatkowania, które opiera się na obecnych międzynarodowych przepisach podatkowych, a jednocześnie stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane przez coraz bardziej zdigitalizowaną gospodarkę. Stany Zjednoczone są zdania, że wszyscy poszukujemy tego samego rozwiązania: zapewnienia, by firmy płaciły sprawiedliwe stawki podatkowe, jednocześnie dając pewność podatnikom, minimalizując obciążenia administracyjne, unikając podwójnego opodatkowania oraz zapewniając, że inwestycje w gospodarkę cyfrową XXI wieku będą nadal napływać do Polski" - podkreśla dyplomatka.

"Jestem przekonana, że Polska będzie naszym sojusznikiem w procesie modernizacji globalnego systemu podatkowego, podobnie jak w wielu innych obszarach. Zachęcam Polskę do utrzymania tego kursu i wsparcia procesu OECD" - pisze Mosbacher.

