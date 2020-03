„Spodziewam się stabilizacji notowań EUR/PLN w okolicach 4,33, gdyż suma czynników krajowych i globalnych neutralizuje się” - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Na rynku krajowym IHS Markit podał o godz. 9.00 najnowszy odczyt wskaźnika PMI dla gospodarki polskiej – w lutym PMI był na poziomie 48,2 pkt. wobec 47,4 pkt. w styczniu i wobec prognozy PAP Biznes na poziomie 48,0 pkt.

Kurs EUR/PLN w reakcji na odczyt nie zmienił się istotnie.

W przypadku głównej pary światowej, należy liczyć się z kontynuacją ruchu w górę – w kierunku 1,12.

„Wiąże to się z oczekiwaniami inwestorów co do cięcia stóp procentowych w USA. Niemniej, można byłoby powiedzieć, że bardziej to wynika ze słabości dolara niż siły euro, co widać jeżeli popatrzy się na kurs EUR/CHF (kurs wynosi ok. 1,06 i jest najniżej od początku 2017 roku – PAP)” – wskazał ekspert.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności doszło do ustanowienia minimów historycznych na całej krzywej – najsilniejsze, bo o ok. 15 pb, spadki wystąpiły w segmencie długu 2-letniego (do 1,26 proc.).

„Dzisiejszy silny ruch w dół rentowności długu skarbowego jest zastanawiający i powstaje pytanie, co inwestorzy dyskontują. Część z nich może zakładać mocne obniżki stóp procentowych – w piątek kontrakty FRA wskazywały na cięcie o 75 pb, dzisiaj momentami zbliżały się nawet do 100 pb” – powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Według niego, dla inwestorów będzie istotne środowe posiedzenie RPP.

„Według nas Rada nie dokona zmian stóp procentowych, ciekawa będzie retoryka użyta podczas konferencji prasowej. Niewykluczone, że nie skończy się jedynie na retoryce, gdyż część inwestorów może myśleć na przykład o obniżeniu poziomu rezerw obowiązkowych dla banków” – ocenił ekonomista.

W jego ocenie, w najbliższym czasie spadki rentowności zostaną powstrzymane i dojdzie do odbicia na całej krzywej.

„Uważam, że dochodowość obligacji 2-letnich może pójść w górę w kierunku 1,40 proc., najsłabiej zaś zareagują dziesięciolatki, gdyż w ich przypadku więcej czynników, poza oczekiwaniami inflacyjnymi, wpływa na wycenę” – dodał.

Na rynkach bazowych spadki rentowności, choć już nie tak silne jak w piątek - rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,095 proc. (-3 pb) i ponownie ustanowiła nowe minimum wszech czasów, a niemieckich -0,631 proc. (-2 pb). (PAP Biznes)