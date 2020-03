Jak poinformował PAP Trela, we wtorek Robert Biedroń przedstawi kolejną propozycję ustawy. Tym razem będzie to projekt dotyczący najniższej emerytury w wysokości 1902 zł brutto, czyli 1600 zł netto. "Plus emerytura stażowa: 35 lat pracy dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn" - dodał.

"We wtorek ramię w ramię stanie z nami OPZZ, który utożsamia się z tym projektem, który walczy o to, żeby ten projekt był dyskutowany w polskim parlamencie, dlatego my - po współpracy z OPZZ - taki projekt składamy" - powiedział Trela. "Będziemy ramię w ramię we wszystkich najważniejszych sprawach, które dotyczą naszych seniorów" - zadeklarował.

Lewica składała już projekt dotyczący rozwiązań dla emerytów w styczniu. Była to propozycja nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada m.in. podniesienie najniższej emerytury i renty do 1600 zł. Został on wówczas odrzucony głosami PiS i Koalicji Obywatelskiej w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Z kolei projekt o emeryturze stażowej powstał w OPZZ. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski