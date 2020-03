Games Operators liczy, że bieżący rok będzie 'znacząco lepszy'



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Games Operators liczy, że bieżący rok będzie dla spółki "znacząco lepszy", wynika z wypowiedzi prezesa Bartłomieja Gajewskiego.

"W 2020 spodziewamy się, że może być znacząco lepiej, choć nie publikujemy prognoz" - powiedział Gajewski podczas spotkania z dziennikarzami.

Według ostatnich upublicznionych wyników, po dziewięciu miesiącach ub.r. spółka wypracowała 6,17 mln zł przychodów, 4 mln zł EBITDA, 3,69 mln zł zysku netto. Z kolei w całym 2018 r. przychody wyniosły 5,43 mln zł, 4,12 mln zł EBITDA, 3,5 mln zł zysku netto.

"Naszym celem strategicznym jest zwiększanie skali działaności poprzez wydawanie dobrej jakości gier" - zaznaczył prezes Games Operators.

Kwota 7 mln zł, którą spółka chce pozyskać z oferty zostanie przeznaczone na 7-14 gier na platformę PC z możliwością konwersji na platformy mobilne i konsole w modelu pay to play z gatunku strategii managerów, symulatorów przez zewnętrzne zespoły o budżetach w przedziale 0,25 - 2 mln zł. Środki będą wydatkowane do 2022 r.

Spółka planuje tegoroczne premiery gier: 112 Operator (52,7 tys. zapisów na wishlist, data wydania w I półroczu, spółka jest producentem i wydawcą), kolejne to Rustler (premiera III kw., spółka jest producentem i wydawcą), Transport Inc. (premiera planowana na II kw., wydawca), a także jako wydawca spółka planuje wydać następne 7 gier w tym roku.

Games Operators podał, że rusza z ofertą publiczną akcji - dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 12 marca, zaś zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).

(ISBnews)