Budimex rozpoczął pracę nad samonaprawialnymi mieszankami mineralno-asfaltowymi



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Budimex rozpoczął badania nad samonaprawialnymi (eng. self-healing) mieszankami mineralno-asfaltowymi, podała spółka. Partnerem naukowym jest Politechnika Warszawska, a projekt jest współfinansowany ze środków krajowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Prace badawcze potrwają do grudnia 2022 roku. Wartość projektu wynosi 4 020 928,27 zł, a kwota dofinansowania - 2 588 343,21 zł.

Głównym założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania inteligentnego dodatku do asfaltu drogowego. Podczas codziennej eksploatacji nawierzchni drogowej będzie on znajdował się w stanie uśpionym, uaktywniając się jedynie w wyniku pojawienia się uszkodzeń oraz powodując ich naprawę. Zatrzymanie rozwoju mikropęknięć w mieszance mineralno-asfaltowej zahamuje powstawanie większych problemów - makropęknięć, pojawiających się naturalnie i wywołanych ruchem pojazdów lub zmianami temperatury. W ramach tego innowacyjnego projektu zostanie opracowana, a następnie wdrożona technologia oparta na działaniu tzw. mikrokapsułek, która zwiększy trwałość oraz czas eksploatacji budowanych dróg, wyjaśniła spółka.

"Mechaniczną degradację nawierzchni można znacznie ograniczyć poprzez uszlachetnienie mieszanek mineralno-asfaltowych. Jednym z nowatorskich rozwiązań na tym polu jest zastosowanie tzw. mikrokapsułek zbudowanych ze sztywnej otoczki, wypełnionej płynnym środkiem do naprawy mikropęknięć w asfalcie. Materiał ten jest absolutną nowością w branży drogowej, niestosowaną dotąd w Polsce" - powiedział prezes Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Podczas badań testowane będą różnego rodzaju mikrokapsułki, m.in. o rozmaitych wielkościach, grubościach ścianek, wykonane z różnych materiałów i zawierających wypełnienie ze środkami naprawczymi. W ramach działań planowane są nie tylko badania laboratoryjne, ale również wykonanie odcinków testowych w celu potwierdzenia właściwości opracowanej technologii, wskazano również.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)