Pacjent jest uczniem 9 klasy w kibucu Giwat Brener i miał kontakt z zainfekowanym, który powrócił z Włoch. Ministerstwo udostępniło dokładne dane na temat tego, gdzie przebywał od 24 lutego, m.in. miejsce, gdzie siedział podczas telawiwskich derbów. Każdy, kto w czasie meczu pomiędzy Hapoelem a Makabi miał miejsce przy 8 bramie, otrzymał polecenie odizolowania się.

Według informacji telewizji Reszet 13 około 5,3 tys. fanów siedziało w tym rejonie.

"Syn trochę kaszle i ma katar, ale ogólnie ma świetny nastrój i nie ma gorączki" - powiedziała portalowi Ynet matka chłopca. "Obecnie przebywa sam w swoim pokoju i nie ma kontaktu z resztą domowników. Znajduje się na oddzielnym piętrze i od czasu do czasu zostawiamy mu jedzenie" - dodała.

Ministerstwo zdrowia w środę poinstruowało wszystkich uczniów i pracowników liceum, do którego chodzi pacjent, by poddali się domowej kwarantannie do 12 marca.

Polecenie pojawiło się po tym, gdy ministerstwo ogłosiło we wtorek wieczorem, że u trzech kolejnych Izraelczyków uzyskano wynik pozytywny w teście na obecność koronawirusa, dzięki czemu liczba potwierdzonych przypadków w tym kraju wzrosła do 15. Dwóch pacjentów jest oficjalnie uznanych za wyleczonych. (PAP)