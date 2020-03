FFK: Połowa palących Polaków nie wie o wycofaniu papierosów mentolowych od 20 V



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Około 2/3 ogółu Polaków oraz połowa palaczy nie jest świadoma, że od 20 maja z rynku zostaną wycofane papierosy mentolowe i z kapsułką. Polacy nie wierzą w skuteczność zakazu w walce z nałogiem, a 81% osób jest zdania, że wprowadzenie w życie dyrektywy nie spowoduje zmniejszenia liczby palaczy, wynika z badania przeprowadzonego przez Maison&Partners na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów (FFK).

Fundacja Forum Konsumentów rusza z projektem #ZakazMentoli mającym na celu uświadomienie palącym Polakom, że od 20 maja 2020 roku z rynku zostaną wycofane papierosy mentolowe i z kapsułką.

W Polsce pali nawet około 9 mlnosób. Jak wynika z badania, aż 42% palaczy sięga po produkty mentolowe, z czego 28% robi to regularnie, podano.

"Niemal 90% palaczy nie zamierza zrezygnować z nałogu po wejściu w życie unijnej dyrektywy. Około 50% obecnych konsumentów produktów mentolowych deklaruje, że będzie palić zwykłe papierosy, 16% przejdzie na produkty alternatywne (np. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu). Natomiast prawie 20% wprost przyznaje, że zamierza szukać tych produktów na czarnym rynku" - czytamy w komunikacie.

Większość Polaków uważa także, że palacze powinni mieć prawo, aby samodzielnie decydować, jakie papierosy chcą palić. Zdecydowana większość użytkowników papierosów mentolowych oraz z kapsułką nie planuje rzucić palenia. Ponad 60% obecnych użytkowników papierosów mentolowych oraz z kapsułką negatywnie ocenia dyrektywę unijną - uważają, że to ograniczenie wolności wyboru oraz nieskuteczne działanie, które nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie wielu z nich nie rozumie tej zmiany, podkreślono.

"Naszym zdaniem, polityka zakazów nie zawsze jest skuteczną taktyką w walce z paleniem papierosów. Jak wynika z badania, zdecydowana większość palaczy, pomimo nadchodzącego zakazu, nie zamierza zrezygnować z nałogu. Niezwykle niepokojący jest fakt, iż jedynie 16% osób rozważa przejście na legalne produkty alternatywne, takie jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu, podczas gdy prawie 20% palaczy deklaruje chęć ich zakupu z nielegalnych i niebezpiecznych źródeł. Będziemy monitorować efekty tej zmiany prawnej" - powiedziała prezes Forum Konsumentów Agnieszka Plencler, cytowana w komunikacie.

"Dlatego należy informować o dostępnych alternatywach. Np. nowatorskie wyroby tytoniowe wciąż będą oferowały smak mentolowy" - dodała.

Jak wskazała, świadomość nadchodzących zmian na rynku papierosów jest dość niska, pomimo pojawiających się na ten temat informacji. Brakuje wiarygodnej platformy komunikacji dla konsumentów, których ta zmiana przede wszystkim dotyczy.

"Jak potwierdzają wyniki badania, najczęstszym źródłem informacji na ten temat jest internet, stąd nasza strona dedykowana projektowi #ZakazMentoli. Dbamy bowiem o to, by konsumenci mieli dostęp do rzetelnych informacji - to podstawa świadomych wyborów i podejmowanych decyzji" –powiedziała prezes Forum Konsumentów.

W ocenie prof. dr hab. Dominiki Maison z Uniwersytetu Warszawskiego, ta zmiana nie spowoduje, że palący zaczną palić mniej. Jest natomiast duże zagrożenie, że te osoby zaczną szukać papierosów z przemytu.

"Istnieje wiele badań pokazujących, że pierwszą reakcją na zakazy jest poszukiwanie innych możliwości, np. na czarnym rynku. Wprowadzenie ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów, w drastyczny sposób pokazujących zdrowotne skutki palenia, również miało ich zniechęcić. Okazuje się jednak, że takie działania w niewielkim stopniu przemawiają do palaczy. Z pewnością trzeba namawiać ludzi do rzucenia albo przynajmniej ograniczenia palenia, ale jednak trzeba rozumieć, w jaki sposób takie działania powinny być podejmowane. Niestety, zakazy nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty" - powiedziała Maison, cytowana w komunikacie.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2020 r. przez firmę Maison&Partners na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1057 osób. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna.

(ISBnews)