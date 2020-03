Maląg była pytana w Polsat News o to, czy świadczenie 500 plus będzie waloryzowane. Jak wyjaśniła, rząd nie pracuje nad waloryzacją świadczenia, tylko nad kolejnymi działaniami, które mogą podnieść wskaźnik dzietności. "500 plus jest realizowane od 1 kwietnia 2016 roku. To jest 95 mld zł dobrze zainwestowanych pieniędzy w polskie rodziny z małymi dziećmi" - podkreśliła.

Dodała, że "teraz jesteśmy na etapie badania społeczeństwa, jakie czynniki wpływają na to, aby rodzina decydowała się na więcej dzieci. Następnie będzie napisana strategia i przedstawiona na twardych liczbach" – oświadczyła.

Na uwagę dziennikarza, że 500 plus nie pomogło dzietności, zaprzeczyła. "Jeżeli porównamy dane, jakie GUS zakładał na rok 2018 czy 2019, to tych dzieci miało się rodzić mniej. Natomiast tych dzieci urodziło się więcej w porównaniu do danych statystycznych GUS, a więc 500 plus zadziałało, tym bardziej, że kobiet w wieku rozrodczym jest mniej. To jest dobra inwestycja, kolejna to będzie strategia demograficzna" - zapowiedziała.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec