Źródło: PAP

Ściśle określone objawy, które wystąpią do 14 dni od powrotu z miejsca o wysokim ryzyku zarażenia COVID-19 lub bliski kontakt z osobą chorą, to przesłanki, aby dzwonić do stacji epidemiologicznej, a w przypadku nasilenia symptomów udać się do oddziału lub szpitala zakaźnego.