Projekt Celon Pharma ma rekomendację NCBR ws. 36,2 mln zł dofinansowania



Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Projekt Celon Pharma otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie warte 36,2 mln zł, podała spółka. Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowe złożone z firmy Celon Pharma oraz Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

"Zarząd Celon Pharma informuje, że w dniu 4 marca 2020 powziął informację, iż wniosek spółki o dofinansowanie projektu 'Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7', przedstawiony do konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania" - czytamy w komunikacie.

Celem projektu STEP7 jest rozwój oraz ewaluacja kliniczna do badań II fazy włącznie, pierwszego w klasie (first-in-class) agonisty receptora 5-HT7 jako leku przeciwbólowego w terapii neuropatii, stanowiącej duży problem kliniczny i ogromne obciążenie społeczno-ekonomiczne, podano także.

Całkowity koszt projektu został określony na 55,6 mln zł.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)