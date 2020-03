We Francji wykoleił się pociąg wysokich prędkości TGV. 21 osób zostało rannych

Źródło: PAP

Do wykolejenia się pociągu dużych prędkości TGV doszło w czwartek ok. 30 km od Strasburga na wschodzie Francji. Jak podały lokalne władze, 21 osób zostało rannych, w tym motorniczy, który w ciężkim stanie został zabrany helikopterem do szpitala.