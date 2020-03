Szkoły i uniwersytety pozostaną zamknięte do 19 marca, czyli irańskiego końca roku, po którym zaczynają się wakacje trwające do 2 kwietnia - poinformował minister zdrowia. Władze zachęcają też Irańczyków, by ograniczyli korzystanie z banknotów, które sprzyjają rozprzestrzenianiu wirusa.

Namaki powiedział też, że na stacjach benzynowych należy nie wysiadać z samochodów.

W związku z wirusem odwołano piątkowe modły w stolicach wszystkich 31 prowincji Iranu. Prezydent kraju Hasan Rowhani przyznał na środowym posiedzeniu rządu, że wirus stwierdzono w prawie wszystkich 31 ostanach (prowincjach).

Na Bliskim Wschodzie zakażonych jest koronawirusem 3150 osób - podała w czwartek agencja Associated Press. Iran, który jest drugim po Chinach krajem, w którym stwierdzono największą liczbę zakażeń Covid-19, uważany jest za epicentrum epidemii w tym regionie.

Wcześniej w czwartek władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostrzegły swych obywateli i osoby mieszkające w tym kraju przed podróżami zagranicznymi i zapowiedziały, że podróżujący muszą się liczyć z kwarantannami. Jak komentuje agencja AP, to radykalne posunięcia zważywszy, że ZEA to baza dwóch wielkich linii lotniczych - Emirates i Etihad. (PAP)

