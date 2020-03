Pacjent i jego żona należeli do 10-osobowej grupy turystów, która wróciła do RPA 1 marca - podał instytut.

Na kontynencie afrykańskim przypadki wirusa potwierdzono już w Egipcie, Maroku, Senegalu, Nigerii, Tunezji i Algierii.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do czwartku rano odnotowano ponad 95 tys. przypadków infekcji koronawirusem w 79 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans koronawirusa to 107 zmarłych, ponad 3 tysiące zarażonych od początku kryzysu i prawie 280 wyleczonych. (PAP)

