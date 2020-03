Już ponad połowa polskich firm myśli o eksporcie lub kupnie podmiotu za granicą. Polski eksport notuje od ponad dekady bardzo dynamiczny wzrost i w 2019 r.osiągnął wg wstępnych danych GUS rekordową wartość 235,8 mld euro. Dla wielu młodych, prężnych firm wymiana handlowa lub sprzedaż usług na rynkach zagranicznych to warunek konieczny, by mogły szybciej się rozwijać. Nie wszystkim jednak się to udaje.



Potencjał eksportowy wśród firm z sektora MŚP wciąż nie jest w pełni zrealizowany. Swoje towary na zagranicznych rynkach sprzedaje zaledwie 3 proc. firm zatrudniających do 9 osób . Dla firm liczących do 49 pracowników jest to już 31,5 proc. Dla porównania - spośród firm dużych, zatrudniających powyżej 249 pracowników, eksportuje większość, bo aż 66 procent. Czy robią coś lepiej?



Jednym z kluczowych i zarazem wymagających procesów przy rejestracji nowej działalności gospodarczej lub aktywacji nowego kanału sprzedaży na rynku zagranicznym jest zadbanie o finanse firmy. Krok pierwszy to założenie rachunku bankowego, który będzie umożliwiał elastyczne zarządzanie płatnościami w wielu walutach - przy płatnościach kontrahentom oraz regulowaniu zobowiązań wobec pracowników. Rachunek firmowy nie może też obarczać przedsiębiorcy trudnymi do przewidzenia i uwzględnienia kosztami ukrytymi, związanymi z narzutem banków pośredniczących.



Tradycyjne instytucje finansowe często pozostają niechętne idei otwartej bankowości lub dostosowywania się do dużej elastyczności z jaką funkcjonuje dziś biznes. Współczesne zwinne firmy oczekują błyskawicznego procesowania płatności - przy najmniejszych możliwych kosztach.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Revolut - brytyjska platforma finansowa, znana z karty multi walutowej dla klientów indywidualnych, która niedawno weszła na polski rynek z kontem dla firm.



“Naszym celem jest wspieranie polskich firm narzędziami, które pozwalają im realnie oszczędzać na przelewach zagranicznych i kursie walutowym przy wysyłaniu pieniędzy do zagranicznych kontrahentów lub odbieraniu ich na konto firmowe Revolut.

Oferujemy biznesom w ramach jednego konta dostęp do wymiany 150 walut po kursie międzybankowym, bezpłatne przelewy międzynarodowe, możliwość emitowania bezpłatnie nawet 20 kart przedpłaconych dla pracowników - co jest zaletą jeśli wysyłamy pracowników w podróż służbową i nie chcemy płacić dodatkowo za każdy przelew na ich konto, a zarazem chcemy mieć kontrolę nad wydatkami pracowników” - mówi Monika Kania Lead Business Development Manager w Revolut Biznes Polska.



“W Revolut dla Firm rozumiemy, że sama ekspansja zagraniczna to wystarczająco trudny etap rozwoju firmy i staramy się być partnerem, który cały czas rozbudowuje usługi właśnie w oparciu o potrzeby firm” - dodaje Kania.



Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców przygotował Revolut?



1. Łatwe tworzenie firmowych kont wielowalutowych - założenie konta online nawet w kilka minut jest wygodne, w porównaniu z koniecznością weryfikacji w tradycyjnych placówkach bankowych.



2. Wymiana ponad 150 walut po kursie międzybankowym. W tradycyjnych bankach spread waha się pomiędzy 0,58% a 2,53%, co przy jednorazowej transakcji 10 000 euro oznacza dla firmy dodatkowy koszt nawet 252 złote a przy 5 takich transakcjach koszt dodatkowy rośnie nawet do 1260 zł. W Revolut tego kosztu po prostu nie ma.



3. Przyjmowanie przelewów w 28 walutach, co pozwala szybko i korzystnie zarządzać płatnościami i płacić pracownikom i dostawcom bez narażania się na niekorzystne kursy wymiany.



4. Lokalne konta bankowe w euro, funtach, koronach norweskich i polskich złotych. Przyjmowanie płatności szybko i bez dodatkowych kosztów.



5. Szybkie udostępnianie kont nowym członkom zespołu lub księgowym. Właściciele będą mogli monitorować wydatki pracowników w czasie rzeczywistym, akceptować je lub odrzucać, synchronizować dane z aplikacją księgową i automatyzować rozliczenia.



6. Możliwość przechodzenia na wyższy lub na niższy plan taryfowy - rozpoczynając od planów bezpłatnych dla małych firm lub freelancerów - pozwala dopasować ofertę Revolut do etapu, na jakim w danym momencie znajduje się firma.



7. Ustawianie zbiorczych lub predefiniowanych płatności i ich automatyzacja dzięki otwartemu API.



8. Integrację z aplikacjami biznesowymi jak Slack, Xero, FreeAgent, Zapier.



9. Integracja z popularnymi w branży e-commerce platformami Paypal czy Stripe - do przewalutowania po kursie międzybankowym przychodzących płatności ze sprzedaży towarów i usług. Pozwala to zaoszczędzić firmom zarówno na koszcie przelewu jak i spreadzie, czyli uniknąć dodatkowego kosztu nawet 2,9% nakładanego przez Paypal.

To, że produkt faktycznie pomaga firmom coraz prężniej się rozwijać i zarządzać efektywnie pieniędzmi, pokazują przykłady takich klientów Revolut dla Firm jak np. dynamicznie rozwijająca się na rynkach zagranicznych platforma do personalizacji opakowań Zapakuj.to, która korzysta z konta Revolut dla firm jako usługi komplementarnej do konta podstawowego.



“Daje nam to przede wszystkim wygodę płatności kartami za subskrypcję software’u, czy wydatki mediowe, zarówno za granicą jak i online. Nie chodzi tylko o korzystny kurs wymiany walut, ale także o łatwy sposób wydawania kart wirtualnych, zarządzanie limitami transakcyjnymi oraz intuicyjną aplikację na smartfony“ - mówi Konrad Kwiatkowski, współwłaściciel firmy Packhelp.



Revolut dla Firm wspiera w Polsce organizacje, które pomagają firmom rozwijać się, konkurować na rynkach zagranicznych i pozyskiwać nowych partnerów - właśnie dołączył do grona Partnerów Innovative Energy - międzynarodowej inicjatywy wspierającej młode spółki technologiczne z sektora energetycznego.



Już ponad 300 tysięcy przedsiębiorców oszczędza z Revolut dla firm swój czas i pieniądze.