CCC szacuje wzrost przychodów o 20-25%, wydatki inwest. to 100-200 mln zł w br.



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - CCC szacuje wzrost przychodów o 20-25% w tym roku i wydatki inwestycyjne na poziomie od 100 do 200 mln zł, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

"Spodziewamy się wzrostu przychodów o 20-25% w tym roku, pozytywny LFL +5%, wzrostu przychodów eobuwie.pl na poziomie 30-35% i jeszcze bardziej selektywnego podejścia do rozwoju powierzchni na dojrzałych rynkach" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Wśród ryzyk prezes wymienił m.in.wzrost wynagrodzeń, niekorzystne tendencje walutowe, ale także potencjalny dalszy rozwój epidemii koronawirusa, który może przekładać się na stabilność łańcucha dostaw.

"Większość produkcji mamy z Bangladeszu, Turcji, też z Polski, z Chin to mamy 29% pod względem ilościowym. Mamy do czynienia obecnie z paniką, ale myślę, że to się na wiosnę unormuje" - dodał przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek.

Zdaniem Czyczerskiego, to nie jest czas na szukanie innego producenta zastępującego producenta z Chin. "Mamy sygnały, że pracownicy do fabryk powoli wracają, ale to może potrwać, kiedy zakłady osiągną pełną sprawność" - dodał prezes.

Spółka szacuje tegoroczny capex na poziomie około 200 mln zł, z czego 80-90 mln zł to wydatki związane ze wzrostem powierzchni handlowej, 10-15 mln zł (logistyka/e-commerce), 25-30 mln zł to szacowane wydatki na IT, a 70-80 mln zł związane z inwestycjami w eobuwie.pl.

"W zależności od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja to nasz capex wyniesie od 100 do 200 mln zł i będziemy elastycznie do niego podchodzić. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy w stanie zejść do 100 mln zł poziomu inwestycji" - powiedział Czyczerski.

Prezes powiedział także, że spółka będzie dążyła do obniżenia cyklu konwersji gotówki poniżej 100 dni.

"W IV kw. ub.r. udało nam się zejść do 110 dni czyli 39 dni mniej r/r i dojście do poziomu poniżej 100 dni będzie wymagało odn sporo wysiłku. Udało nam się również zejść z poziomem zapasu na 1 m2 o 20% r/r w IV kw. 2019 r." - dodał.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)