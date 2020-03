Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 0,5% r: r do 954 mln zł w 2019 r.



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 954 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost o 0,5% r/r, podała grupa. Zysk netto Aviva TU na Życie wyniósł 588 mln zł w 2019 r. wobec 588 mln zł rok wcześniej, zaś zysk Aviva TU Ogólnych wzrósł do 42 mln zł, wobec 25 mln zł w 2018 r., wynika ze wstępnych danych. Zysk netto Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie) wyniósł 143 mln zł w 2019 r. wobec 120 mln zł rok wcześniej.

Składka Aviva TU na Życie brutto wyniosła 1 936 mln zł w porównaniu z 1 912 mln zł rok wcześniej. W ubezpieczeniach majątkowych Aviva nastąpił wzrost składki przypisanej brutto do 457 mln zł w ub. r. wobec 443 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie) wzrosła do 524 mln zł w 2019 r. wobec 408 mln zł rok wcześniej.

"Mam powody do satysfakcji, bo grupa Aviva w Polsce ma za sobą pomyślny rok, osiągając wzrosty w najważniejszych obszarach i szukając nowych możliwości rozwoju.Nasi klienci otrzymali łącznie 568 mln zł świadczeń i odszkodowań - 357 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 211 mln zł z polis majątkowych" - powiedział prezes Aviva w Polsce Adam Uszpolewicz, cytowany w komunikacie.

Kolejny raz zwiększyliśmy składkę brutto i wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie. W dużym stopniu to zasługa dobrego przyjęcia przez klientów i agentów nowego ubezpieczenia Twoje Życie, które wprowadziliśmy w połowie zeszłego roku. Jego atuty to duża elastyczność w dostosowaniu sum ubezpieczenia na życie i zdrowie do potrzeb klientów, rozbudowana część zdrowotna i profilaktyczna oraz część inwestycyjna jako opcja, dodał prezes.

"W ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy poziom składki brutto do 457 mln zł, rosnąc zwłaszcza w ubezpieczeniach gospodarczych (w tym OC dla firm) - o ponad 50%. Istotne są też dla nas ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe, które sprzedajemy przez kanał direct i agentów. Ubezpieczenia podróżne sprzedajemy online, coraz częściej przez MojąAvivę. Jesteśmy wśród prymusów w branży jeśli chodzi o wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfefa ubezpieczeń majątkowych. Wyniósł on 85,9% łącznie dla Avivy i Santander Aviva" - stwierdził Uszpolewicz.

"Wyższy o 20% zysk operacyjny wypracowały towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva, nasze wspólne przedsięwzięcie z Santander Bankiem. Zwiększyły składkę do 524 mln zł, z dużym udziałem ubezpieczeń kredytów gotówkowych oraz terminowych polis na życie. Blisko 400 dużych firm wybrało naszą ofertę PPK, co daje nam 5. miejsce na tym rynku pod względem aktywów (na koniec stycznia 2020). Obecnie prowadzimy rozmowy i wdrażamy PPK w średnich firmach. Dzięki naszej współpracy z czołowymi dostawcami programów kadrowo-płacowych - Comarchem i Sage - pracodawcy mogą przekazywać dane bezpośrednio poprzez interfejs do programu obsługującego PPK, co jest dużym ułatwieniem i obniża koszty" - dodał prezes.

Grupa Aviva w Polsce (do 2009 r. jako Commercial Union) działa od 1992 roku. Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva - szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.

(ISBnews)