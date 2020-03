Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Brastera odwołała Adama Szczepanika z funkcji prezesa, powierzając mu jednocześnie funkcję członka zarządu. Jednocześnie rada powołała Dariusza Karolaka na funkcję prezesa zarządu z chwilą złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji członka rady nadzorczej, podała spółka.



Dariusz Karolak w związku z powołaniem na prezesa spółki, złożył w dniu dzisiejszym ze skutkiem natychmiastowym rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, podano również.



Ponadto, w związku z rezygnacją Dariusza Karolaka z funkcji członka rady nadzorczej, rada nadzorcza spółki dokooptowała jako członka rady nadzorczej Katarzynę Kilijańczyk, dodano.



Dariusz Karolak jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie oraz stypendystą w La Jolla Institute for the Experimental Medicine, San Diego w USA. Z rynkiem finansowym związany jest od 1992 roku. To współzałożyciel wydawnictwa finansowego Wig-Press. Obecnie pełni funkcję prezesa w System F oraz członka zarządu w Oricea. Od 2017 r. pozostaje również członkiem zarządu Apanet. Dariusz Karolak jest jednym z akcjonariuszy założycieli Brastera, wynika z komunikatu.



Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.



(ISBnews)