JW Construction:Testy na utratę wartości obniżyły skons wynik netto o 5,1 mln zł



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding zakończył analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r., podała spółka. Wpływ dokonania odpisów na jednostkowy wynik netto będzie wynosił ok. minus 22,2 mln zł, a na skonsolidowany wynik netto ok. minus 5,1 mln zł.

"Spółka informuje, że:

- w wyniku przeprowadzonej analizy testów na utratę wartości posiadanych udziałów oraz wartości udzielonych pożyczek dla spółek zależnych: Yakor House z siedzibą w Soczi (Federacja Rosyjska), Bliska Wola 4 Spółka z o.o. 1 Sp.k. z siedzibą w Ząbkach i Bliska Wola 4 Spółka z o.o. 2 Sp.k. z siedzibą w Ząbkach wykazuje, iż nastąpiła utrata wartości aktywów związanych z tymi spółkami zależnymi;

- w wyniku przeprowadzonej analizy testów na utratę wartości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181 (grunt przeznaczony pod Trasę NS) nastąpiła utrata wartości tego aktywa" - czytamy w komunikacie.

W konsekwencji zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości tych aktywów. Wpływ dokonania opisanych wyżej odpisów na jednostkowy wynik netto będzie wynosił ok. minus 22,2 mln zł, a na skonsolidowany wynik netto ok. minus 5,1 mln zł, podano również.

Powyższe zdarzenia mają charakter wyłącznie księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Prace nad przygotowaniem rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. trwają oraz podlegają weryfikacji przez biegłego rewidenta.

"Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wybranych wstępnych wynikach finansowych za rok 2019 r.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży 576,3 mln zł;

Jednostkowy zysk netto 51,3 mln zł;

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej 605,3 mln zł;

Skonsolidowany zysk netto 63,4 mln zł;

Przy czym wskaźnik długu netto do kapitałów własnych utrzymuje się niezmiennie na stosunkowo niskim poziomie i wynosi 0,37 w układzie skonsolidowanym (w układzie jednostkowym wynosi 0,25)" - podsumowano.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r. W 2018 roku grupa sprzedała 1 248 lokali, a przekazała 1 087.

(ISBnews)