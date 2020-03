Aluprof z Grupy Kęty planuje wzrost przychodów do ponad 1,5 mld zł w 2020 r.



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Aluprof należący do grupy kapitałowej Grupy Kęty odnotował ok. 1,4 mld zł przychodów w 2019 r., co oznacza wzrost o 13% r/r, podała spółka. Na 2020 r. planowany jest dalszy wzrost przychodów - o kolejne 3% do ponad 1,5 mld zł. Ubiegłoroczne obroty w 60% zostały zrealizowane na rynku krajowym.

Działania Aluprof, który posiada dziewięć oddziałów zagranicznych, nie tylko w Europie, ale również w USA, są w szczególności ukierunkowane na rynek eksportowy. W 2020 roku nastąpi kontynuacja ekspansji eksportowej, podano.

"Dzięki dobrej koniunkturze na rynku budowlanym oraz wzrastającej świadomości krajowych i zagranicznych klientów na temat przewag ślusarki aluminiowej zamykamy rok z kolejnymi rekordami. Osiągnęliśmy dwucyfrową dynamikę sprzedaży. W stosunku do roku ubiegłego zanotowaliśmy wzrost przychodów o 13%. Obecnie możemy poszczycić się współpracą z 55 krajami i eksportem na poziomie 40% ogólnej sprzedaży" - powiedział prezes Tomasz Grela, cytowany w komunikacie.

Firma chce rozwijać się w Kenii, we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Przedstawicielstwa handlowe Aluprof funkcjonują tam od lat, a dzięki dokładnemu rozpoznaniu rynku spółka opracowała strategię obecności w tychże krajach. Producent skupi się m.in. na współpracy z lokalnymi partnerami, co ma doprowadzić do powiększenia udziału w rynku, podkreślono.

"Produkcja okien w Polsce jest największa w Europie, ale w wytwarzaniu tych aluminiowych jesteśmy dopiero na 9. miejscu. W pierwszym przypadku udział okien aluminiowych w całości produkcji to 27%, gdzie w kraju to zaledwie 9%. Naszym celem jest odwrócenie tego trendu. Podjęliśmy w zeszłym roku szereg działań w celu popularyzacji stolarki aluminiowej wśród klientów ostatecznych m.in. poprzez stworzenie krajowej sieci partnerów premium" - dodał Grela.

Oprócz inwestycji poczynionych stricte na rzecz eksportu Aluprof znaczną część nakładów przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa zainwestował w rozbudowę zakładów produkcyjnych, m.in. w Bielsku-Białej. W 2020 roku zakończy się budowa hali w Opolu. W minionym roku firma zakupiła drugą linię lakierni pionowej, a jesienią uruchomiła Centrum Badań i Innowacji, umożliwiające prowadzenie unikatowych na skalę europejską testów materiałów budowlanych, podsumowano.

Firma Aluprof posiada 40-proc. udział w polskim rynku produkcji systemów aluminiowych. Od lat zalicza się również do europejskiej czołówki producentów systemów aluminiowych. W swojej ofercie posiada m.in. systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, przeciwpożarowe, antywłamaniowe, rolety, bramy, moskitiery i rozwiązanie indywidualne. Aluprof kapitałowo przynależy do grupy kapitałowej Grupa Kęty SA.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)