Źródło nie poinformowało od kiedy nie będzie można zwiedzać neoklasycystycznego gmachu. Portal The Hill spekuluje, że zakaz wejdzie w życie w piątek. Na stronie Kapitolu widnieje informacja, że budynek jest otwarty dla zwiedzających.

Kapitol, siedzibę Kongresu USA, odwiedza co roku ok. 3 miliony turystów. Gmach z charakterystyczną kopułą to jeden z symboli stolicy USA.

W tym tygodniu amerykańscy parlamentarzyści rozważali czy z powodu pandemii koronawirusa ograniczyć swoją pracę na Kapitolu. Szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi podkreśliła we wtorek, że decyzja o jego ewentualnym zamknięciu należy do służb bezpieczeństwa. "Jesteśmy kapitanami statku. Będziemy schodzić z niego jako ostatni" – dodała.

Koronawirus pokrzyżował plany organizatorom waszyngtońskiego festiwalu Kwitnącej Wiśni, który planowo rozpocząć się miał 20 marca. Z obawy przed pandemią odwołano wszystkie marcowe wydarzenia trwającego do 12 kwietnia festiwalu, w tym m.in. pokaz latawców.

Festiwal Kwitnącej Wiśni to tradycyjnie barwne powitanie wiosny w stolicy USA. Pełne jest koncertów, tańców i parad pod chmurką. Kwitnące na różowo kwiaty w okolicy National Mall, wielkich błoni w centrum Waszyngtonu, co roku przyciągają tysiące turystów.

W Nowym Jorku przełożono natomiast paradę św. Patryka. To pierwszy taki przypadek w jej ponad 250-letniej historii. O decyzji tej poinformował w środę gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo.

Dotychczas w Stanach Zjednoczonych zmarło 38 osób zakażonych koronawirusem. Przypadków zakażenia SARS-CoV-2 jest w Stanach Zjednoczonych ponad 1000. (PAP)