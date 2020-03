GPW: Nasze procedury pozwalają zapewnić nieprzerwane działanie giełdy



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Procedury Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uwzględniają scenariusze zagrożeń, takich jak pandemia oraz rozwiązania formalnoprawne, pozwalające zapewnić nieprzerwane działanie giełdy. Priorytetem GPW jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i zagwarantowanie inwestorom możliwości zawierania transakcji, podała GPW.

"GPW dokłada wszelkich starań, aby dostępność świadczonych przez GPW usług przebiegała bez zakłóceń i w sposób ciągły. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu w okresie dużej zmienności rynku. System obrotu giełdowego jest elektroniczny, działa stabilnie i z technicznego punktu widzenia jest odporny na zewnętrzne uwarunkowania" - czytamy w stanowisku GPW.

Giełda wskazuje, że rozwiązania technologiczne i organizacyjne GPW pozwalają na pracę zdalną na większości stanowisk, a także umożliwiają przeniesienie w bezpieczny sposób stanowiska pracy do innej, zapasowej lokalizacji.

"GPW przeprowadziła przegląd planów utrzymania ciągłości działania na wypadek zwiększenia ryzyka odczuwania negatywnych skutków wywołanych przez epidemią koronawirusa. Procedury giełdy uwzględniają scenariusze tego typu zagrożeń oraz rozwiązania formalnoprawne, pozwalające zapewnić nieprzerwane działanie giełdy" - czytamy dalej.

Obecnie nie ma przesłanek operacyjnych do zawieszenia obrotu giełdowego. GPW na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz pozostaje w kontakcie z firmami inwestycyjnymi - członkami GPW oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego, podsumowano.

Ministerstwo Zdrowia podało dziś rano, że liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 58. Jedna osoba wczoraj zmarła. Ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego. Ministerstwo Zdrowia podało na swoich stronach listę 19 szpitali w kraju, które będą zajmować się pacjentami zarażonymi koronawirusem.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

