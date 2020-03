"Sytuacja w związku z epidemią koronawirusa uczy nas, że prawie wszystko da się załatwić zdalnie. Zwiększony w Polsce ruch w internecie może dotyczyć wszystkich dziedzin życia - to są np. telekonferencje, które nie mają formy służbowej, zakupy online, częstsze korzystanie z mediów społecznościowych. Siedzimy w domu, mamy czas, albo wykonujemy pracę zdalną, wyszukujemy informację o koronawirusie, oglądamy różnego rodzaju filmy instruktażowe" - powiedział dr Kawecki.

"Jeżeli weźmiemy pod uwagę indywidualnego użytkownika, to te zmiany nie są wielkie, natomiast jeżeli skomasujemy to w skalę ponad 28 mln Polaków korzystających z internetu, to okazuje się, że dla operatorów telekomunikacyjnych to jest duże wyzwanie" - dodał.

"Coraz częściej korzystamy z usług telemedycyny - medycyny online - prywatni operatorzy medyczni też zwiększają ilość tego typu usług, bo ograniczone są możliwości wizyt w placówkach medycznych dla osób ze zwykłymi przeziębieniami, po to, żeby chronić lekarzy - to też powoduje, że obciążamy sieć" - ocenił.

"Jest także kwestia gier przez internet - dzieci i młodzież nie chodzą teraz do szkół i ten czas spędzają nie tylko na nauce. Takich przykładów jest bardzo wiele - to wszystko obciąża sieć" – dodał prezes Instytutu Lema.

Zaznaczył, że musimy także pamiętać, że media, np. główne stacje telewizyjne, zrezygnowały z zapraszania gości do studia. "Te które jeszcze tego nie zrobiły wkrótce to zapewne zrobią. Dlatego teraz każda z tych rozmów musi opierać się na streamingu wysokiej jakości materiału, który dodatkowo obciąża sieci telekomunikacyjne" - dodał ekspert.

"Jedyne niebezpieczeństwo dla użytkowników internetu jest dziś takie, że Internet to nie jest często dobro nielimitowane, wada routera, gwarantującego dostęp do sieci, powoduje dziś w zasadzie wykluczenie z funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza osób, przebywających na kwarantannie" - ocenił ekspert.

W środę premier Mateusz Morawiecki wraz z szefami resortów: zdrowia, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił, że w związku z zagrożeniem koronawirusem placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia; przez dwa najbliższe dni przedszkola i szkoły będą pełnić funkcje opiekuńcze, jednak od poniedziałku pozostaną zamknięte.

Rząd zdecydował też, że funkcjonowanie zawieszają również instytucje kultury.

W Polsce potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem, w sumie liczba zakażonych wzrosła do 61, w tym jedna osoba zmarła - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z woj. zachodniopomorskiego i jednej z woj. mazowieckiego.

