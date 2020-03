KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - W najbliższych tygodniach 1 mld euro zostanie przekierowanych z budżetu unijnego budżetu na gwarancje dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz firmom o średniej kapitalizacji, poinformowała Komisja Europejska.

Ma to pomóc co najmniej 100 tysiącom europejskim MŚP i przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji uzyskać finansowanie o łącznej wysokości około 8 mld euro.

"Pandemia koronawirusa testuje nas wszystkich. Jest to nie tylko bezprecedensowe wyzwanie dla naszych systemów opieki zdrowotnej, ale także poważny szok dla naszych gospodarek. Ważny ogłoszony dziś pakiet gospodarczy dotyczy obecnej sytuacji. Jesteśmy gotowi zrobić więcej w miarę rozwoju sytuacji. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby wesprzeć Europejczyków i europejską gospodarkę" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Komisja zapowiada też m.in. promowanie programów podnoszenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji, które okazałyby się skuteczne w przeszłości. W celu wsparcia pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, możliwe też będzie uruchomienie środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji . W 2020 r. na ten cel zabezpieczona jest kwota 179 mln euro.

Ma także powstać fundusz ukierunkowany na wspieranie pracowników i opieki zdrowotnej.Komisja apeluje o wspólne działanie w celu zapewnienia produkcji, magazynowania, dostępności i racjonalnego korzystania z medycznego sprzętu ochronnego i leków w UE, w sposób otwarty i przejrzysty.

"Wybuch COVID-19 ma duży wpływ na nasze systemy transportowe, biorąc pod uwagę ścisłe powiązanie europejskich łańcuchów dostaw, wspierane przez rozległą sieć usług towarowych na lądzie, na morzu i w powietrzu" - zaznaczono w komunikacie.

Jak już wcześniej informowano w ramach nowej inicjatywy (Coronavirus Response Investment Initiative) Komisja planuje skierować 37 mld euro w ramach polityki spójności na walkę koronawirusem.

"W tym celu Komisja proponuje zniesienie w tym roku obowiązku zwrócenia się do państw członkowskich o zwrot niewydanych płatności zaliczkowych na fundusze strukturalne. Stanowi to około 8 mld euro z budżetu UE, dzięki czemu państwa członkowskie będą mogły wykorzystać 29 mld euro z funduszy strukturalnych w całej UE" - zaznaczyła Komisja.

W jej ocenie, "skutecznie zwiększy to kwotę inwestycji w 2020 r. i pomoże wykorzystać wykorzystaniu dotychczas nierozdzieloną kwotę 28 mld euro finansowania w ramach polityki spójności w ramach programów polityki spójności na lata 2014-2020".

"Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do szybkiego zatwierdzenia tego wniosku, aby mógł zostać przyjęty w ciągu najbliższych dwóch tygodni" - zaznaczono w komunikacie.

Ponadto Komisja proponuje rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE poprzez objęcie nim również kryzysu zdrowia publicznego, aby w razie potrzeby zmobilizować go w przypadku najbardziej dotkniętych państw członkowskich. W 2020 r. dostępne jest do 800 mln euro.

(ISBnews)