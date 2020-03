Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jeżeli przewoźnik lotniczy wykorzystał na start lub lądowanie przyznany slot przez co najmniej 80 proc. czasu w danym sezonie, zachowa go w następnym. W przeciwnym razie może on zostać przyznany innej linii lotniczej.

KE, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w tym sektorze w związku z epidemią koronawirusa, zaproponowała zmianę tych regulacji. Projekt zakłada, że przewoźnicy będą mogli utrzymać sloty, nawet jeśli nie wykorzystują ich w tym sezonie w 80 proc.

Przewodnicząca komisji transportu i turystyki PE Karima Delli z zadowoleniem przyjęła szybką propozycję KE i zapowiedziała, że europosłowie będą szybko pracować nad nowymi przepisami.

"Latanie pustymi samolotami nie leży w niczyim interesie, a wiąże się to z dużymi kosztami środowiskowymi i ekonomicznymi. Musimy przerwać tę praktykę i upewnić się, że przemysł lotniczy poradzi sobie z obecnymi nadzwyczajnymi okolicznościami, spowodowanymi epidemią Covid-19" - powiedziała Delli w piątek.

"Zasada +wykorzystaj albo strać+ została już kilkakrotnie zawieszona w przeszłości, a PE dąży do znalezienia szybkiego rozwiązania obecnej sytuacji z Radą" - dodała przewodnicząca.

Parlament Europejski przeanalizuje wniosek Komisji Europejskie i ogłosi szczegóły kolejnych kroków proceduralnych dotyczących rozpoczęcia prac legislacyjnych wraz z Radą UE w najbliższych dniach.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)