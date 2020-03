Źródło: PAP

Bułgarski parlament w trybie pilnym przyjął w piątek nowelizację kodeksu karnego, przewidującą karę do 5 lat więzienia i grzywny w wysokości od 10 tys. do 50 tys. lewów (ok. 22-110 tys. złotych) za naruszenie kwarantanny w warunkach pandemii lub stanu wyjątkowego.