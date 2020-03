W kolejnym dniu obowiązywania rozporządzenia, na mocy którego w całym kraju znacznie ograniczono możliwość wychodzenia z domu do najpilniejszych potrzeb, związek Coldiretti podał wyniki sondażu wskazujące, że 43 proc. mieszkańców Italii zrezygnowało z chodzenia na zakupy.

W raporcie "Zakupy Włochów w czasach koronawirusa" odnotowano, że prawie dwie trzecie Włochów wychodzi do sklepu raz w tygodniu. Kupują przede wszystkim makaron, ryż, mleko, sery, warzywa i owoce.

Sondaże wskazują, że 30 proc. Włochów spodziewa się, że obecny kryzys potrwa co najmniej do świąt wielkanocnych, a 46 proc. - że do lata. 5 proc. ankietowanych oczekuje, że stan kryzysowy utrzyma się przez rok.

>>> Czytaj też: Pandemia koronawirusa. To nie jest kryzys, jaki znamy