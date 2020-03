Według portalu Flightradar24, chodzi o loty z Glasgow, Leeds, Manchesteru i East Midlands do Alicante oraz z Birmingham do Malagi.

"W odpowiedzi na lokalne działania wprowadzone w całej Hiszpanii w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się Covid-19, w tym zamknięcie barów, restauracji, sklepów i aktywności związanej ze wszelkimi sportami wodnymi, podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich lotów do Hiszpanii kontynentalnej, na Baleary i Wyspy Kanaryjskie ze skutkiem natychmiastowym" - ogłosiła linia, która obsługuje dziewięć lotnisk w Wielkiej Brytanii.

W piątek brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zaleciło powstrzymanie się od wszelkich podróży, o ile nie są absolutnie niezbędne, do regionów Madrytu oraz La Rioja oraz gmin La Bastida, Vitoria and Miranda de Ebro na północy Hiszpanii. W sobotę władze Hiszpanii poinformowały, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła o ponad 1500, przekraczając 5700, zaś liczba zgonów sięgnęła 120.

Linia Jet2 już wcześniej zawiesiła wszystkie loty do Włoch, a także na niektórych innych trasach m.in. do Czech, Austrii, na Maltę i na Cypr. Jet2 obsługuje jedną trasę do Polski - z Birmingham do Krakowa - która zapewne też zostanie zawieszona w związku z zamknięciem granic Polski, choć linia nie ogłosiła jeszcze komunikatu w tej sprawie.

