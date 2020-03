Czy światu grozi kryzys?

Jak zminimalizować ryzyko zarażenia?

Czy maseczki nas ochronią?

Czy powinniśmy robić zapasy?

Czy niepewność na rynkach jest uzasadniona?

Jak długo potrwa spowolnienie wzrostu PKB?

Pandemia to wyzwanie nie tylko dla medycyny, ale także ekonomii, psychologii i świata mediów. Dlatego do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów ze wszystkich tych dziedzin. Więcej perspektyw to lepsze rozumienie sytuacji. Obalimy mity i porozmawiamy o faktach – dostarczymy rzetelnych informacji.

Prelegenci:

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UJ dr hab. Przemysław Piotrowski – Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Krzysztof Pyrć – Małopolskie Centrum Biotechnologii, Pracownia Wirusologii, Uniwersytet Jagielloński

Jerzy Smoliński – Centrum Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie

