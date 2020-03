Szef MSZ wyjaśnił, że ukraińskie zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne od niedzieli tymczasowo przejdą na zdalny tryb pracy.

W sobotę na Ukrainie weszła w życie decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) w sprawie środków bezpieczeństwa związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz rozporządzenie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w tej kwestii.

Zgodnie z decyzją RBNiO przez dwa tygodnie od 17 marca będą zamknięte przejścia graniczne dla "regularnego ruchu pasażerskiego", tj. transportu lotniczego, kolejowego i autobusowego. RBNiO apeluje do ukraińskich obywateli o powrót do kraju przed wtorkiem, jednak zaznacza przy tym, że Ukraińcy podróżujący własnym środkiem transportu będą mogli przekroczyć granicę nawet po 17 marca.

W sobotę szef ukraińskiej straży granicznej Serhij Dejneko podkreślił, że na granicy z każdym sąsiednim państwem będzie działać "niezbędna liczba przejść granicznych". Przekazał, że spośród 230 przejść granicznych funkcjonują 123, a do 3 kwietnia 107 z nich będzie czasowo zamkniętych.

W sobotę ukraiński rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji obywateli Ukrainy ze strefy epidemii koronawirusa we Włoszech.

Decyzja RBNiO przewiduje też, że od godz. 00.00 16 marca przez dwa tygodnie zabroniony będzie wjazd na terytorium Ukrainy cudzoziemców lub bezpaństwowców - z wyłączeniem osób, które posiadają prawo czasowego lub stałego pobytu na Ukrainie. Wyjątki stanowią również - zgodnie z odpowiednimi decyzjami MSZ - akredytowani pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych.

Szef służby celnej Maksym Nefedow napisał na Facebooku, że wyjątkami mogą też być m.in. małżonkowie lub dzieci obywateli Ukrainy oraz kierowcy samochodów ciężarowych.

Na Ukrainie potwierdzono trzy przypadki zakażenia Covid-19. Jedna z zakażonych osób zmarła.

W sobotę ministerstwo ochrony zdrowia zaapelowało do mieszkańców, by w miarę możliwości nie wychodzili z domu. Poinformowało też, że na Facebooku powstała nakładka "Zostaję w domu" i zachęciło do dodawania jej do zdjęć profilowych.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)