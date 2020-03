Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował też o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem. Ponadto zdecydowano o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób.

Rzecznik rządu pytany przez PAP czy ograniczenie zgromadzeń dotyczy również zakładów pracy zatrudniających powyżej 50 osób odparł, że nie. "Zakłady pracy nie mają charakteru zgromadzeń w myśl przyjętych przepisów" - mówił. "Wszystkie zakłady muszą zachować jednak podwyższone zasady sanitarne, zgodnie z zaleceniami GIS, takie jak zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami, czy dotyczące dezynfekcji" - zaznaczył rzecznik rządu.

Müller pytany o kwestie funkcjonowania restauracji hotelowych poinformował, że podlegają one takim samym zasadom, jak inne tego typu lokale. "Decyzja dotyczy zawieszenia działalności wszystkich restauracji, także hotelowych. Mogą one jednak przygotowywać posiłki i dostarczać posiłki gościom do pokoi" - zaznaczył.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przygotowało zalecenia dla zakładów pracy.

W komunikacie zalecono m.in., aby zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej, czy umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę późnym wieczorem o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie potwierdzono go dotychczas u 125 osób, trzy z nich zmarły.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

