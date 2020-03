Torpol miał 29,12 mln zł zysku netto, 42,9 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Torpol odnotował 29,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 42,9 mln zł wobec 51,46 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r. wobec 1 525,66 mln zł rok wcześniej.

"Rekordowy poziom przychodów netto ze sprzedaży grupy zdeterminowany jest skalą oraz wysokim tempem realizacji robót budowlanych w ramach posiadanych projektów budowlanych, szczególnie w czwartym kwartale analizowanego roku, w którym zrealizowano ok. 1/3 sprzedaży rocznej" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 27,75 mln zł wobec 8,17 mln zł zysku rok wcześniej.

"Plan inwestycji grupy na 2020 rok dotyczy głównie zakupu urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych, pojazdów do naprawy i montażu sieci trakcyjnych, środków transportu oraz rozwój oprogramowania klasy ERP. Na datę raportu grupa emitenta nie podjęła innych wiążących zobowiązań w związku z planowanymi istotnymi inwestycjami" - czytamy w dalej.



Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku.

