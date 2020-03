W raporcie "Koronawirus: to, co należy wiedzieć" podkreślono, że zmarli we Włoszech stanowią dokładnie 29,5 proc. spośród wszystkich 6100 na całym świecie.

Italia jest na drugim miejscu po Chinach, gdzie zanotowano 52,3 proc. zgonów. Zmarły tam 3203 osoby.

Na trzecim miejscu jest Iran, gdzie zmarły 724 osoby (10 proc. zgonów w skali globalnej), a na czwartym Hiszpania (2,2 procent). Tam zmarło 297 zakażonych osób.

