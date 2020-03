"Ograniczenia podyktowane są koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych, wynikających z rozporządzenia ws. zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski, a także w celu zapobiegania wprowadzeniu lub rozpowszechnianiu infekcji powodowanej przez koronawirus" - wyjaśniło w komunikacie lotnisko.

W niedzielę służby lotniskowe podały, że od tego dnia, aż do odwołania, wyłączono z użytkowania operacyjnego terminal pasażerski B Katowice Airport. "Wszystkie ewentualne rejsy będą obsługiwane wyłącznie z terminalu pasażerskiego A" - wskazano.

"Z kolei od 16 marca br., aż do odwołania, wejście do terminalu A jest możliwe tylko jednym przejściem, zlokalizowanym naprzeciwko informacji lotniskowej. Jednocześnie wszystkie osoby wchodzące do obiektu będą podlegały pomiarowi temperatury ciała" - podało lotnisko w poniedziałek.

Wobec zagrożenia epidemiologicznego w nocy z soboty na niedzielę wstrzymano na co najmniej 14 dni wszystkie międzynarodowe połączenia lotnicze z oraz do Polski. Utrzymano czartery, którymi Polacy mogą wracać do kraju. Wewnątrzkrajowy ruch lotniczy początkowo pozostawiono bez zmian, jednak w poniedziałek zdecydowano także o zawieszeniu lotów krajowych.

W poniedziałek wieczorem tablica odlotów Katowice Airport pozostawała pusta. Na tablicy przylotów widniały dwa czartery: poniedziałkowy o godz. 19:20 z Fuerteventury (spodziewany przylot o godz. 20:16), a także wtorkowy z miasta Salala w Omanie - planowo o godz. 3:55.

Od jesieni 2019 r. terminal B lotniska Katowice jest modernizowany i rozbudowywany. Dzięki inwestycji planowanej do II kw. 2021 r. powierzchnia obiektu ma wzrosnąć o 40 proc., a przepustowość portu zwiększyć z 6 do 8 mln pasażerów rocznie.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo. Prognoza na 2020 r. zakładała przekroczenie liczby 5 mln pasażerów.(PAP)

autor: Mateusz Babak