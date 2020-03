Od poniedziałku planowane jest wstrzymanie produkcji w fabryce Audi Hungaria w Gyoer na wschodzie kraju. Powodem jest sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz niepewność co do przyszłych dostaw części składowych. W komunikacie podano, że koncert Volkswagen wstrzymuje produkcję w większości zakładów, co dotknie nie tylko fabrykę w Gyoer, lecz także m.in. w Ingolstadt, Brukseli i Meksyku.

Poważną reorganizację wprowadzono z powodu koronawirusa także w fabryce Suzuki w Ostrzyhomiu. Wstrzymano dowożenie pracowników autobusami ze Słowacji i z Budapesztu, w związku z czym została zawieszona zmiana popołudniowa. Pracownicy z Budapesztu, którzy dotąd dojeżdżali do pracy samochodami osobowymi, nadal będą mogli to robić. Pracy nie będą zaś mogły podejmować osoby powyżej 60. roku życia.

Wiceminister spraw zagranicznych Tamas Menczer poinformował, że ciężarówki wiozące towary do i z państw sąsiednich będą musiały korzystać z wyznaczonych korytarzy transportowych i stacji benzynowych, a także przekraczać granice w konkretnych punktach na granicy z Serbią, Ukrainą i Rumunią. Będą też musiały mieć specjalne zezwolenie.

Menczer przypomniał, że zawieszono lotniczy, kolejowy i drogowy międzynarodowy ruch pasażerski, choć lotnisko w Budapeszcie nadal działa, obywatele węgierscy mogą więc wrócić do domu.

Episkopat Węgier powiadomił, że od niedzieli nie będą się odbywały publiczne msze w kościołach katolickich. W komunikacie podkreślono, że kościoły „jako miejsca duchowego nabierania sił i modlitwy odkrywają szczególnie istotną rolę” i dlatego nie zostaną zamknięte, ale publicznej liturgii nie będzie. Episkopat zwolnił też wiernych we wszystkich diecezjach z obowiązku udziału w niedzielnej mszy. W wielu miejscach msze będą transmitowane na żywo w internecie, a w niedzielę i święta nabożeństwa transmitować będzie telewizja publiczna.

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 50 przypadków zakażenia koronawirusem. Dwie osoby uznano za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)