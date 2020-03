BAH rozwiązal umowę dilerską i serwisową z partnerem z Kielc



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) podpisał porozumienie o rozwiązaniu z dniem 31 marca br. umowy dilerskiej i serwisowej zawartej w roku 2018 pomiędzy British Automotive Polska - spółką zależną BAH - a Folwarkiem Samochodowym, na mocy której realizowane są w Kielcach sprzedaż i serwis samochodów Jaguar i Land Rover, podał BAH.

"Powodem zakończenia współpracy jest zmiana sytuacji biznesowej dilera uniemożliwiająca kontynuowanie działań mających na celu dostosowanie obiektu dilerskiego do wymogów producenta - Jaguar Land Rover i w konsekwencji uniemożliwiająca kontynuowanie współpracy w zakresie sprzedaży i serwisowania samochodów marek Jaguar i Land Rover" - czytamy w komunikacie.

BAH osiągnął w 2019 roku ok. 7 mln z przychodów ze sprzedaży do Folwarku Samochodowego, podano także.

"Strategia BAP zakłada stałą, aktywną obecność na rynku województwa świętokrzyskiego, wobec czego niezwłocznie podjęte zostaną działania mające na celu nawiązanie współpracy z nowym, silnym lokalnym partnerem, który w pełni wykorzysta potencjał tego rynku" - czytamy dalej.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)