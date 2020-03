Nestmedic uzyskał ochronę patentową dla systemu teleKTG



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Nestmedic uzyskał patent na swój flagowy produkt Pregnabit. Przedmiotem patentu jest system teleKTG do monitorowania dobrostanu płodu i matki, którego częścią jest mobilne urządzenie KTG, podała spółka. Ochrona patentowa na to urządzenie będzie obowiązywała na terytorium Polski do 2032 roku.

Badanie KTG to "złoty standard" opieki okołoporodowej wykonywane u każdej kobiety w III trymestrze ciąży. Telemedyczny system Pregnabit umożliwia prowadzenie badań KTG w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w szpitalu. Z systemu Preganbit korzystają pacjentki w Polsce i za granicą. W 2019 roku system posłużył do przeprowadzenia 3 093 badań w Polsce, podała spółka.

"Przyznanie ochrony patentowej na system Pregnabit to bardzo ważne wydarzenie dla Nestmedic. Dokument ten formalnie potwierdza, że stworzona przez nas technologia jest unikatowa na skalę światową i uwiarygadnia nasz produkt w oczach obecnych i przyszłych kontrahentów" - powiedział prezes Nestmedic Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

"Uzyskany patent obejmuje terytorium Polski, a w najbliższych miesiącach planujemy kolejne zgłoszenia patentowe o zasięgu międzynarodowym, a także kontynuację starań o zapewnienie międzynarodowej ochrony naszych znaków towarowych" - dodał prezes.

Aby ułatwić ciężarnym kobietom dostęp do teleKTG Pregnabit, Nestmedic uruchomił możliwość wypożyczania urządzeń Pregnabit za pośrednictwem strony internetowej. Kurier dostarczy je pod wskazany adres w ciągu 48 h. Koszt miesięcznego abonamentu to 199 zł. Usługa ta pozwoli ograniczyć liczbę wizyt w ośrodkach zdrowia, co jest szczególnie istotne w okresie zagrożenia epidemiologicznego, podkreślono.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)