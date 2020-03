KGHM rozpoczyna produkcję płynu do dezynfekcji rąk



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź rozpoczyna produkcję płynu do dezynfekcji rąk, podała spółka.

"Rozpoczynamy produkcję płynu do dezynfekcji rąk #nitrosept w wariancie podstawowym i wzmocnionym H2O2. Dostarczymy go do szpitali, urzędów i firm. Mamy szansę w najbliższych dwóch tygodniach produkować nawet 20 ton płynu na dobę" - czytamy na profilu KGHM w serwisie Twitter.

W ubiegłym tygodniu KGHM podał, że infrastruktura spółki Nitroerg, która należy do grupy kapitałowej KGHM, zostanie wykorzystana do produkcji środków dezynfekujących.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

