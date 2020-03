Filipińskie władze medyczne podają także, że jak dotąd siedem osób wyzdrowiało, 57 proc. zainfekowanych ma ponad 45 lat, a 64 proc. z nich to mężczyźni.

Wyspa Luzon, największa i najludniejsza na ponad 100-milionowych Filipinach, od wtorku jest objęta rygorystyczną kwarantanną, której przepisy mają obowiązywać do 13 kwietnia. W jej ramach wprowadzono liczne ograniczenia, m.in. zakazano publicznych zgromadzeń, zamknięto transport publiczny, szkoły, wiele firm i instytucji. Mieszkańcy mogą opuszczać swoje domy tylko w niezbędnych sytuacjach, a ruch jest ściśle kontrolowany, zarządzono godzinę policyjną. Otwarte pozostają sklepy spożywcze i supermarkety, działa także transport towarów.

Jak zauważa japoński dziennik "Nikkei", tak drastyczne kroki mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, szczególnie w stolicy Filipin Manili, w której mieszka ponad 12 mln ludzi w "najgęściej zaludnionym centrum miejskim na świecie". Komentator gazety zauważa jednak, że wszystkie te działania zostały podjęte za późno, dlatego teraz filipiński rząd musi wprowadzać aż tak ścisłe ograniczenia.

Według obowiązujących od wtorku regulacji, obcokrajowcy, wśród których są tysiące turystów, mieli opuścić Luzon do czwartku. Agencja AP pisze, że filipińskie władze w środę wydłużyły ten termin, nie podając dokładnie do kiedy obcokrajowcy mieliby wyjechać z objętej kwarantanną wyspy. Cudzoziemcy chcący powrócić do swoich krajów spotykają się z trudnościami logistycznymi wynikającymi z już obowiązujących obostrzeń.

Również we wtorek Filipiny, jako pierwszy kraj na świecie, bezterminowo zawiesiły działanie giełdy papierów wartościowych.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z wtorkowego popołudnia, na całym świecie koronawirusem zakaziło się już prawie 185 tys. osób w 159 krajach; ponad 7,5 tys. chorych zmarło. (PAP)

adj/ ap/