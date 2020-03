No Gravity Games liczy na wyższą sprzedaż gier w marcu



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - No Gravity Games szacuje, że przychody ze sprzedaży gier za marzec 2020 roku, ujęte na fakturach wystawionych w kwietniu 2020 roku, będą znacznie wyższe niż przychody za miesiąc grudzień 2019 roku, które przekroczyły 150 000 zł, poinformowała spółka.

"Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ pandemii na jej działalność. Emitent zwraca uwagę, że według informacji dostępnych w przestrzeni publicznej, branża gier może być nawet beneficjentem obecnej sytuacji, o czym świadczy wzmożone zainteresowanie graczy i zwiększony ruch na platformach dystrybucji gier, takich jak Steam i Nintendo Eshop, a więc na tych platformach, na których dostępne są gry emitenta. Zainteresowanie graczy potwierdzają również wyniki sprzedaży najnowszej gry emitenta, wydanej na platformie Switch w dniu 13 marca 2020 roku, tj. 'Alder's Blood'. Więcej informacji na temat sprzedaży tej gry emitent przekaże w najbliższej przyszłości w odrębnym raporcie" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że na obecnym etapie pandemii nie widzi podstaw do stwierdzenia, iż będzie ona miała wpływ na realizację planów ta lub na jego sytuację finansową, z tym zastrzeżeniem, że możliwe jest nieznaczne wydłużenie terminów oczekiwania na wyznaczanie premier gier emitenta.

"Emitent informuje jednocześnie, że członkowie zespołu pracują obecnie zdalnie, co zabezpiecza spółkę przed ryzykiem dużych opóźnień lub wstrzymania prac nad wydawaniem kolejnych tytułów" - czytamy dalej.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)