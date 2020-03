Chludziński podczas telekonferencji prasowej, na której omówione zostały wyniki Grupy KGHM za 2019 rok, odniósł się do przedstawionego w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego pakietu antykryzysowego dla gospodarki z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa.

„Przedstawiony przez prezydenta i premiera pakiet antykryzysowy dla gospodarki jest najszerszym, jeśli chodzi o skalę działania, z zakomunikowanych do tej pory w Europie” - ocenił Chludziński.

Prezes KGHM wskazał m.in. na wątek „zapowiedzianych szerokich inwestycji infrastrukturalnych dla ożywienia i podtrzymania gospodarki'.

"Różnego typu ulgi, subwencje dla firm, które cierpią na spowolnieniu, to dość kompleksowe działania; myślę, że to pomoże polskiej gospodarce zmierzyć się z zagrożeniem, które niewątpliwie do Polski przychodzi w kontekście wydarzeń międzynarodowych” - mówił Chludziński.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski