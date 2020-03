Na Ochocie jest to inicjatywa dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Psycholodzy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 mają udzielać wsparcia wszystkim osobom, którzy go potrzebują w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

Psycholodzy są dostępni pod numerami: 797319644, 723245001 oraz 723244998.

Na Woli pomoc psychologiczną dla mieszkańców przygotował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dzielnicy pod numerami: 22 443 57 60 oraz 22 443 57 58. Są one dostępne w poniedziałek w godz. 10–14, w środę w godz. 12-16 oraz w piątek w godz. 8-12.

Na Woli też, podobnie jak na Ochocie, można uzyskać wsparcie psychologiczne w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zespół psychologów i interwentów kryzysowych dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16 w dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej. W tym przypadku należy najpierw zadzwonić pod numer 22 571 50 00 i pracownik Punktu Obsługi Interesanta skieruje potrzebującą takiej pomocy osobę do właściwego specjalisty. Można też wysłać mail na adres sekretariat@ops-wola.waw.pl.

Do tej pory potwierdzono w Polsce 251 przypadków zakażeń. Pięć osób zakażonych zmarło.