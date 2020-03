Zaborski zaznaczył w rozmowie z PAP, że w porozumieniu z marszałkiem województwa świętokrzyskiego spółka zawiesiła do 29 marca 15 połączeń kolejowych w regionie, co stanowi 12 proc. wszystkich połączeń kolejowych w województwie. Dodał, że decyzja została uzgodniona z marszałkiem województwa.

„Zawieszone zostały dwa połączenia z Kielc do Włoszczowy, dwa z Kielc do Sędziszowa, cztery z Kielc do Skarżyska i siedem połączeń ze Skarżyska do Ostrowca. Ponadto od najbliższego piątku do 29 marca nie będziemy realizować połączenia Superregio z Ostrowca Świętokrzyskiego przez Kielce do Wrocławia” – powiedział Zaborski. Dodał, że powodem tej decyzji jest sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym.

„Zaobserwowaliśmy znaczny spadek pasażerów. Ludzie zastosowali się do wytycznych władz centralnych, zostali w domach. Na dodatek zamknięte są szkoły i uczelnie, a uczniowie i studenci do nasi główni pasażerowie. Codziennie monitorujemy zapełnienie pociągów. Nie wykluczam kolejnych decyzji w tej sprawie, jeśli sytuacja nas do tego zmusi” – podkreślił dyr. świętokrzyskiego oddziału POLREGIO. Dodał, że w pociągach w trosce o zdrowie pracowników kolei i pasażerów podjęte zostały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

„Wszystkie pociągi są dezynfekowane. W Punkcie Utrzymania w Skarżysku-Kamiennej są poddawane ozonowaniu. Dzisiaj pierwszy pociąg został dodatkowo zdezynfekowany przez firmę zewnętrzną specjalnym środkiem. Staramy się też, aby wszyscy nasi kierownicy pociągów byli odpowiednio zabezpieczeni na wypadek pasażera z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Wyposażeni zostali w maseczkę i płyn dezynfekujący. Wdrożyliśmy też odpowiednie procedury związane z informowaniem odpowiednich służb, w trosce o bezpieczeństwo naszej załogi i podróżnych” – zapewni Zaborski, który zwrócił się z apelem do osób podróżujących koleją.

„Prosimy pasażerów wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji i zachowanie należytej staranności w kontaktach z naszą drużyną kolejarską, przede wszystkim z kierownikiem pociągu. Ograniczmy zbędne dyskusje przy podawaniu dokumentów do kontroli i współpracujmy, w trosce o nasze zdrowie i naszych bliskich” – podkreślił dyr. świętokrzyskiego oddziału POLREGIO. (PAP)

Autor: Janusz Majewski