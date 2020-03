Rosyjski prezydent pojechał na półwysep w szóstą rocznicę nieuznawanego przez Ukrainę i Zachód referendum z 18 marca 2014 roku. "Chwała Bogu, na razie ogółem u nas wszystko jest pod kontrolą. Mam nadzieję, że tak będzie również dalej" - powiedział na spotkaniu z mieszkańcami.

Wezwał, by nie wierzyć fake newsom na temat koronawirusa i by nie lekceważyć zagrożenia, należy - zaapelował - "odłożyć na bok słynne rosyjskie +jakoś to będzie+ i wykazać się maksymalną odpowiedzialnością i dyscypliną".

Putin zapowiedział, że jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, to w Rosji odbędzie się 22 kwietnia br. głosowanie powszechne na temat zmian w konstytucji. Jeśli zaś nie, to głosowanie "trochę się przesunie" - dodał.

Dopuścił możliwość głosowania w domach i wykorzystania "wszelkich nowoczesnych sposobów dozwolonych przez prawo". Nie wykluczył także, że głosowanie odbędzie się "przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i ochrony, tak jak było to Francji" podczas niedawnych wyborów samorządowych. Odbyła się tam jednak tylko pierwsza tura - z powodu pandemii władze Francji przełożyły drugą turę na czerwiec.

W Rosji oficjalny bilans zakażeń koronawirusem wzrósł w środę do 147 osób. W ciągu doby zarejestrowano 33 nowe przypadki, niemal wszystkie - w Moskwie. Nowi pacjenci to osoby, które w ostatnim czasie wyjeżdżały za granicę.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie ujawnił, czy Putin poddał się testowi na koronawirusa. Potwiedził jedynie, że przebadali się wyżsi rangą urzędnicy kremlowskiej administracji, w tym on sam, ale nie ma jeszcze wyników. (PAP)