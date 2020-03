Ustawa z lat wojny koreańskiej w latach 50., na którą powołał się Trump, daje prezydentowi szerokie kompetencje i pozwala na przyspieszenie produkcji sprzętu, który jest potrzebny w sytuacjach nadzwyczajnych lub w czasie wojny, w oparciu o prywatny sektor przemysłowy.

Jak wyjaśnia Associated Press, prezydent posłuży się tą ustawą, by zmusić prywatne firmy do pomocy w walce z koronawirusem.

Podczas konferencji prasowej zespołu specjalnego do walki z epidemią, która - jak zauważa Reuters - organizowana jest już codziennie, Trump zapewnił, że USA nie są jeszcze zagrożone 20-procentowym bezrobociem, które nastąpiłoby, gdyby zrealizował się najgorszy scenariusz rozwoju epidemii.

Wiceprezydent Mike Pence zaapelował do Amerykanów, aby odłożyli zaplanowane zabiegi i operacje, by nie obciążać dodatkowo szpitali, oraz pozwolić służbom medycznym "skoncentrować się na walce z wirusem".

Mnuchin powiedział we wtorek Republikanom w Senacie, że jeśli nie przegłosują pakietu pomocowego dla gospodarki, to na skutek pandemii koronawirusa bezrobocie w kraju może sięgnąć 20 proc. Minister starał się przekonać senatorów do przyjęcia ustawy, na mocy której rząd uruchomi pakiet pomocowy dla gospodarki wart 1 bilion dol. lub więcej.

Szef kancelarii wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a Marc Short skrytykował tę wypowiedź jeszcze przed wystąpieniem Trumpa.

Mnuchin poprosił też kongresmenów o przeznaczenie 250 mld dol. na czeki, które pod koniec kwietnia byłyby wysyłane do Amerykanów, oraz tyle samo na podobną kampanię przeprowadzoną cztery tygodnie później, jeśli nadal będzie obowiązywać stan zagrożenia - podaje Bloomberg, powołując się na osobę znającą te plany.

Bilans ofiar śmiertelnych pandemii w USA przekroczył 100, a liczba osób zakażonych wynosi ponad 7 tys.

