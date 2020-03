Gardzińska przypomniała, że w poniedziałek u jednego z pracowników Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) został rozpoznany COVID-19. Poinformowała, że był to lekarz-naukowiec. "Ze względu na charakter pracy lista osób z bezpośrednim kontaktem dotyczy przede wszystkim personelu, a w dużo mniejszym stopniu pacjentów. Pracownik miał kontakt z 5 pacjentami leczonymi w trybie ambulatoryjnym i 1 pacjentem hospitalizowanym w oddziale innym, niż jest zatrudniona ta osoba" - wyjaśniła.

Podkreśliła, że w związku wykryciem koronawirusa u lekarza w IPCZD wdrożono działania epidemiologiczne. "Ustalono listę kontaktów, osoby z bezpośredniego kontaktu poddawane są badaniom. O sprawie został powiadomiony sanepid" - zapewniła.

Dodała, że ograniczono dostęp do jednego z oddziałów. "Jest to normalna procedura epidemiologiczna do momentu przeprowadzenia badań osób skontaktowanych z osobą zarażoną" - wytłumaczyła.

Wskazała, że od dwóch tygodni w instytucie wdrażane są wszystkie procedury zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną w kraju w IPCZD zostały wstrzymane przyjęcia planowe do szpitala i poradni. Stopniowo redukowana jest liczba pacjentów, w tej chwili w Instytucie przebywa ok 40 proc. pacjentów w porównaniu do normalnego stanu. Wykonywane są jedynie zabiegi ratujące życie.

Łączna liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce wynosi 305. Pięć z tych osób zmarło. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński